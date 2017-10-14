15:40 14 октября 2017 0

Главред признал, что критиков надо было отправлять в бан сразу Фото: страничка Маленкова в "Фейсбуке"

Главный редактор журнала Maxim Александр Маленков выложил на своей страничке в Facebook пост, в котором порассуждал о том, что женщинам нужно меньше есть, после чего вынужден был отбиваться от рассерженных представительниц слабого пола.

По словам Маленкова, женщина должна есть украдкой, не делая акцент на излишнем употреблении пищи. Когда она в одиночку возится с едой, это наводит главреда на мысли, что сейчас дама будет кого-то кормить. «Я не припомню, чтобы они себя кормили. Меня — да, помню. Наверняка они как-то ели в мое отсутствие — вдыхали пыльцу с цветов или грызли в уголку сухарики. Что-то есть сакральное в женском питании, интимное», — заключил главный редактор известного журнала.

Маленков отметил, что высказанные им мысли не являются утверждениями, а только лишь мнением. Но это не остановило женщин от нападок в комментариях в посту.

Так, Ольга Брильова спросила представителя СМИ: «Вы тайный садист или просто дурак?» «С какого фига кто-то вообще решает, сколько, когда и где мне есть?» — возмутилась Вера Сурина. С сарказмом отнеслась к записи Маленкова Елена Морозова, отметив, что, следуя логике автора поста, женщина должна все делать незаметно — «рожать, болеть и помирать».

В итоге главреду пришлось написать объяснительный пост, в котором он признал, что запись была сексистской. «Позволил себе шуточный, но сексистский пост о том, что женщины не должны есть в одиночку. Ко мне в комментарии пришло много возмущённых женщин, я потратил на дискуссии с ними весь день, они мне многое объяснили, и теперь я признаю: я был неправ. Надо было сразу банить их к чертовой матери».