Активисты в Киеве выложили имя Порошенко конфетами Roshen: «Петя, жуй». ФОТО

Протестующие рассыпали конфеты, размахивая российским триколором
В Киеве продолжается акция протеста под стенами Верховной Рады. Протестующие живут в палаточном лагере и утверждают, что не разойдутся, пока не будут выполнены их требования.
Новую акцию против президента Украины Петра Порошенко протестанты провели под российским флагом и назвали ее «Петя, жуй», сообщает Nation News.
Митингующие рассыпали на площади Конституции несколько килограммов конфет фирмы Roshen, принадлежащей Порошенко. Из сладостей они выложили надпись большими метровыми буквами «Петя, жуй». Акция проходила под российскими флагами. Таким образом активисты раскритиковали Порошенко за то, что он до сих пор владеет конфетной фабрикой в Липецке.
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