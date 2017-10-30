Учителя расскажут российским школьникам о троллинге в соцсетях

08:29 30 октября 2017 0

Детям помогут пережить троллинг Фото: Flickr

В российских школах в понедельник, 30 октября пройдет Единый урок безопасности в интернете. Детям расскажут о том, как правильно реагировать на троллинг и защищать свои персональные данные.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки, также подростком объяснят, как совершать безопасные покупки в Интернете и как проверять достоверность информации. Урок будет проводиться с помощью видеоматериалов, где собрана информация о «самых актуальных киберугрозах текущего года, согласно данным силовых ведомств».

Инициатором занятия стала временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества при поддержке Минобрнауки России.