20:20 08 ноября 2017 0

Мужчина убил сына из-за злости на жену Фото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Нижнего Новгорода, устраивавший скандалы супруге — сотруднице полиции — из-за работы, из мести убил общего сына. Перед тем как совершить убийство ребенка, он отправил жене смс: «Мы ушли умирать».

Когда женщина, работающая следователем МВД, в очередной раз собиралась на суточное дежурство, муж устроил ей крупный скандал из-за ревности. Уже на работе супруга ревнивца получила странное смс. Она попыталась отпроситься с работы, но ее не отпустили, сообщает портал Life.ru.

Через несколько часов она получила новое сообщение от мужа: «Я избавил тебя от лишних хлопот». Утром, когда сотрудница полиции вернулась домой, ее сына не было в квартире, а спустя сутки тело ребенка со следами насильственной смерти нашли в гаражах.

По версии следствия, мужчина в день убийства забрал мальчика из садика и отвел в гаражи, где и расправился с ребенком. Сейчас детоубийца находится под стражей.