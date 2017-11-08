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08 ноября 2017
20:20  08 ноября 2017 0

Мужчина убил сына, чтобы «избавить от хлопот» жену. ВИДЕО

Клипарт, детское насилие
Мужчина убил сына из-за злости на женуФото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Нижнего Новгорода, устраивавший скандалы супруге — сотруднице полиции — из-за работы, из мести убил общего сына. Перед тем как совершить убийство ребенка, он отправил жене смс: «Мы ушли умирать».

Когда женщина, работающая следователем МВД, в очередной раз собиралась на суточное дежурство, муж устроил ей крупный скандал из-за ревности. Уже на работе супруга ревнивца получила странное смс. Она попыталась отпроситься с работы, но ее не отпустили, сообщает портал Life.ru.

Через несколько часов она получила новое сообщение от мужа: «Я избавил тебя от лишних хлопот». Утром, когда сотрудница полиции вернулась домой, ее сына не было в квартире, а спустя сутки тело ребенка со следами насильственной смерти нашли в гаражах.

По версии следствия, мужчина в день убийства забрал мальчика из садика и отвел в гаражи, где и расправился с ребенком. Сейчас детоубийца находится под стражей.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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