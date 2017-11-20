09:02 20 ноября 2017 0

С письмом к Путину обратились руководители РСПП, «Деловая Россия», ТПП и «Опора России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководители четырех бизнес-объединений пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на премьер-министра Дмитрия Медведева из-за новых сборов, вписанных правительством в проект трехлетнего бюджета. Из-за них только в 2018 году предпринимателям придется доплатить более 100 миллиардов рублей.

С письмом к Путину обратились руководители организаций: РСПП, «Деловая Россия», ТПП и «Опора России», пишет газета «Ведомости». В документе предприниматели напомнили, что в 2014 году президент ввел мараторий на рост налоговой нагрузки до 2018 года. Несмотря на это, в стране появилось множество платежей и сборов, формально не являющихся налогами.

Например, проект бюджета вводит сразу три новых платежа: пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный сбор (25%) в морских портах, пишет «Газета Кемерова».

Бизнесмены предупредили президента, что нагрузка неизбежно приведет к сокращению инвестиций, к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям.