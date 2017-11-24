Мух и червей отправят на МКС, чтобы изучить мутации

Мух и червей поместят в орбитальную центрифугу на международной космической станции, чтобы изучить влияние гравитации на них.
Специальная мини-центрифуга будет доставлена на орбиту в 2020—2024 годах. Сейчас проектируется аппаратура для исследования, пишет «Федеральное агентство новостей». Участниками эксперимента станут плодовые мухи (дрозофилы) и черви-нематоды, которых доставят в виде личинок.
«Основная задача эксперимента — исследовать причины возникновения мутаций. Можно будет оценить значение гравитации — положительное или негативное — для стабильности генетического аппарата биообъектов», — рассказал научный руководитель эксперимента, сотрудник института медико-биологических проблем РАН Ольга Ларина. По ее словам, устройство поможет подготовиться к будущим полетам в дальний космос.