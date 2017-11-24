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24 ноября 2017
13:25  24 ноября 2017 0

Мух и червей отправят на МКС, чтобы изучить мутации

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , муха, москитная сетка
Для эксперимента ученые выбрали мух дрозофилФото: depositphotos.com © URA.RU

Мух и червей поместят в орбитальную центрифугу на международной космической станции, чтобы изучить влияние гравитации на них.

Специальная мини-центрифуга будет доставлена на орбиту в 2020—2024 годах. Сейчас проектируется аппаратура для исследования, пишет «Федеральное агентство новостей». Участниками эксперимента станут плодовые мухи (дрозофилы) и черви-нематоды, которых доставят в виде личинок.

«Основная задача эксперимента — исследовать причины возникновения мутаций. Можно будет оценить значение гравитации — положительное или негативное — для стабильности генетического аппарата биообъектов», — рассказал научный руководитель эксперимента, сотрудник института медико-биологических проблем РАН Ольга Ларина. По ее словам, устройство поможет подготовиться к будущим полетам в дальний космос.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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