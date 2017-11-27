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27 ноября 2017
26 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:50  27 ноября 2017 0

Обвиняемого в 60 убийствах не смогли доставить в РФ. Криминальный авторитет побоялся лететь на самолете

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Самолет в Россию улетел из Австрии без ДжакоФото: Pixabay

Австрийские власти не смогли переправить в Россию криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако). Адвокаты обвиняемого в организации 60 убийств мужчины заявили, что в тюрьме у него развилась редкая форма аэрофобии (боязни полетов).

Пока министерство юстиции и Интерпол изучали документ, защитники Гагиева потребовали у Высшего земельного суда Вены отменить принятое ранее решение о его экстрадиции, сообщает «Газета.ру».

Также они указали в жалобе, что Джако не смогут обеспечить безопасность и достойные условия содержания в российском СИЗО, где условия не соответствуют европейским. При необходимости адвокаты авторитета готовы обратиться также в Европейский суд по правам человека, передает радиостанция «Эхо Москвы».

В СКР, тем не менее, надеются увидеть Гагиева в СИЗО «Лефортово» в конце декабря — начале января следующего года. На родине ему грозит пожизненное заключение.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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