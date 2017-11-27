17:36 27 ноября 2017 0

С этой картинки началось новое обсуждения выброса рутения Фото: «Голос Мордора», Twitter

В южноуральских соцсетях одной и главных тем стало обсуждение фотографии, якобы присланной украинским блогером из Челябинска после выброса рутения-106. Фото собрало более 600 ретвитов в Twitter, более тысячи лайков и 250 комментариев, передает корреспондент «URA.RU».

«Украинский блогер прислал фото из Челябинска. Люди пытаются убежать от радиации, но их ловят, сажают в клетки и куда-то увозят. Пресса молчит, информация есть только на Украине», — написал автор микроблога под ником «Голос Мордора». И прикрепил фото из фильма 2006 года «Дитя человечества» о мире, который поразило массовое бесплодие, где только в Великобритании порядок, а нелегальных иммигрантов ловят, сажают в клетки, депортируют с острова и расстреливают.

Не все поняли шутку автора микроблога. Некоторые отнеслись серьезно и стали опровергать или ставить под сомнение наличие такого количества темнокожих челябинцев. Но большинство продолжило шутить (орфография и пунктуация сохранены). «Да все, каюк им. Как докладывают, их всех в клетках утопили в озере, куды упал Чебаркульский метеорит. Говорят, шо Путин специально метеор туды направил в свое время, шобы дно углубить», — написал пользователь под ником Русский Иван.

«Все правда, я кое-как скрылся, сижу кручу Динамо Машину, чтобы Твитт послать. Электричества нет. Воды нет. Газ по талонам, кто выжил», — развивает тему Дмитрий Стрекашев.

«Слышал, что Путин подарил президенту Судана (он каннибал) 1000 чернокожих студентов из Челябинска. Началось!» — интерпретирует международные новости пользователь mlobanovich1972.

1/7 Фото: «Голос Мордора», Twitter

Информацию о превышении содержания рутения-106 на Южном Урале обнародовал Росгидромет. По данным ведомства, в пробах аэрозолей с 26 сентября по 1 октября в Аргаяше, райцентре под Челябинском, зафиксировано повышение концентрации этого изотопа в 986 раз, в Новогорном — в 440 раз. Первая информация об этом вызвала панику среди населения и в СМИ. Позже власти объяснили, что цифры содержания рутения в тысячи раз ниже предельно допустимых концентраций.

На ПО «Маяк», которое входит в госкорпорацию «Росатом» и производит компоненты ядерного оружия, отрицают возможность выброса рутения. Более того, уже много лет рутений не используется в производстве. В «Росатоме» подтвердили, что никаких инцидентов на объектах атомной отрасли России не происходило.

Согласно одной из версий, концентрация рутения-106 в Челябинской области в конце сентября могла быть вызвана аварией одного из искусственных спутников Земли. Это выясняют в официальных кругах, в том числе в Роскосмосе.