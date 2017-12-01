22:07 01 декабря 2017 0

Глава Сбербанка — едва ли не главный пропагандист технологических новшеств Фото: скрин рекламного ролика олимпиады «Я — профессионал»

Глава Сбербанка Герман Греф снялся в рекламе студенческой олимпиады «Я — профессионал». Ролик незло обыгрывает его пристрастие к популярным технологическим трендам.

Сюжет видео строится на том, что четверо эрудитов пытаются определить загаданных знаменитостей, используя наводящие вопросы. Далее к ним внезапно присоединяется руководитель Сбербанка, но попытки использовать столь любимые им термины дата, блокчейн, дип машинлёнинг и прочие не позволяют ему назвать загаданного Петра Первого.

Греф, в свое время занимавший пост главы Минэкономразвития РФ, а сегодня — должности президента и председатель правления крупнейшего банка России, считается одним из самых активных пропагандистов высоких технологий в России, напоминает «Русская планета».

Видео: Сбербанк