{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:07  01 декабря 2017 0

«Мэшин лёрнинг, эджайл, блокчейн». Над страстью Грефа к высоким технологиям пошутили в студенческой рекламе. ВИДЕО

Глава Сбербанка — едва ли не главный пропагандист технологических новшествФото: скрин рекламного ролика олимпиады «Я — профессионал»

Глава Сбербанка Герман Греф снялся в рекламе студенческой олимпиады «Я — профессионал». Ролик незло обыгрывает его пристрастие к популярным технологическим трендам.

Сюжет видео строится на том, что четверо эрудитов пытаются определить загаданных знаменитостей, используя наводящие вопросы. Далее к ним внезапно присоединяется руководитель Сбербанка, но попытки использовать столь любимые им термины дата, блокчейн, дип машинлёнинг и прочие не позволяют ему назвать загаданного Петра Первого.

Греф, в свое время занимавший пост главы Минэкономразвития РФ, а сегодня — должности президента и председатель правления крупнейшего банка России, считается одним из самых активных пропагандистов высоких технологий в России, напоминает «Русская планета».

Видео: Сбербанк

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров