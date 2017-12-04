{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:12  04 декабря 2017 2

Строители установили все опоры автомобильной части Крымского моста

Строительство Керченского моста, керченский мост, крымский мост, строительство моста
Часть работ подходит к концуФото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
новость из сюжета:
Три года российскому Крыму
все новости сюжета

Крым и Тамань будут полностью соединены пролетными строениями в автомобильной части Крымского моста в декабре 2017 года. Сейчас строители уже начали укладку асфальта на его дорожной части.

По словам заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина, со стороны Тамани осталось оборудовать один пролет, такой же объем работ и со стороны Керчи, пишет портал «Экономика сегодня».

Между тем, как сообщало «URA.RU», россияне активно выбирают имя для гигантского сооружения. В запущенном Министерством транспорта РФ онлайн-голосовани может принять участие любой желающий. Россиянам предложили выбирать между Керченским, Крымским или Тузлинского мостом, а также между Мостом Дружбы или Мостом Воссоединения. Впрочем, допустимо предложить и собственный вариант.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров