Строители установили все опоры автомобильной части Крымского моста

Крым и Тамань будут полностью соединены пролетными строениями в автомобильной части Крымского моста в декабре 2017 года. Сейчас строители уже начали укладку асфальта на его дорожной части.
По словам заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина, со стороны Тамани осталось оборудовать один пролет, такой же объем работ и со стороны Керчи, пишет портал «Экономика сегодня».
Между тем, как сообщало «URA.RU», россияне активно выбирают имя для гигантского сооружения. В запущенном Министерством транспорта РФ онлайн-голосовани может принять участие любой желающий. Россиянам предложили выбирать между Керченским, Крымским или Тузлинского мостом, а также между Мостом Дружбы или Мостом Воссоединения. Впрочем, допустимо предложить и собственный вариант.