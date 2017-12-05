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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:44  05 декабря 2017 0

В России сократят расходы на региональных чиновников

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, силуанов антон
Минфин рассчитывает расходы, исходя из разных факторовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Предельная планка расходов на региональные органы власти может сократиться в связи с нововведением, которое предложило министерство финансов России. Ведомство опубликовало проект постановления по изменению методики расчета предельных затрат на чиновников в субъектах страны.

Согласно документу, из базы для расчета региональных расходов на госорганы предлагается исключить дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и доходы, формирующие дорожные фонды, пишут «Ведомости».

Глава минфина Челябинской области Андрей Пшеницын пояснил РБК, что у каждого региона есть свой процент, на который умножают базу для расчетов: если он не изменится, то траты действительно сократятся. Но возможно, что «расходы останутся прежними за счет увеличения этого процента». Поэтому пока нельзя делать однозначный вывод о том, как изменятся расходы на содержание госорганов.

На сегодня расходы на региональные власти рассчитываются с учетом прогнозного объема доходов субъекта, размера федеральных дотаций, расходов на зарплату чиновников, доходов от транспортного налога, акцизов на бензин, дизтопливо и моторные масла.

Согласно проекту Минфина, нормативные показатели правительство будет устанавливать ежегодно. При этом расходы на чиновников можно будет превысить сверх нормы, если у региона консолидированные доходы за год снизятся более чем на 5%.

Виктор Дорофеев
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