21:42 08 декабря 2017 0

Самодельное авто стало «покорителем женских сердец» Фото: Иван Водопьянов, «Подмосковье сегодня»

Россиянин из вазовской «копейки» 1974 года выпуска создал ретро-кабриолет с обликом «Мерседеса» 1936 года. 55-летний автолюбитель Сергей Смай трудился над ним около восьми лет, и теперь продает машину за 1,7 млнрублей.

Автор проекта решил продать свое детище, так как «появились другие приоритеты». «Я женился на старости лет. Недавно родилась дочь, а, как говорится, втроем на этой машине уже не поездишь, и времени нет. За последние полтора года автомобиль проехал всего 1,5 км. Да и не по карману уже два „ребенка“», — цитирует Сергея сайт «Подмосковье сегодня».

Смай рассказал, что комплектующие машины собирал по крупицам: установлена автоматическая коробка передач от «Фиат-124», фары от разных легковых авто, стоп-сигналы от мотоцикла, приборная панель на заказ из Америки, сидения от «Крайслера», гидроусилитель от «Ссанг Йонг». В итоге получившийся автомобиль может развивать скорость до 80 км\ч. Но, по словам создателя, цена не завышена — он вложил в проект на 100 тысяч рублей меньше, чем указал в объявлении.

Как только ВАЗ-2101 приобрел облик ретро-автомобиля, Смай стал популярен и узнаваем. С его творением хотели сфотографироваться, к нему общались СМИ и автомеханики. Кабриолет успел стать и «Покорителем женских сердец» — так называлась номинация на одной из выставок самодельных машин, где Сергей занял третье место.

Создатель необычного авто отмечает, что за месяц после размещения объявления о продаже «Мерседеса» покупателей не нашлось. Были только предложения бартера на участки земли. «Стояло бы здесь что-то помоложе и помощнее, уже с руками бы оторвали», — заключил Смай, говоря о «копеечном» двигателе.