Минобороны РФ опубликовало видео удара «Искандером» по ВСУ

ВС РФ нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Чугуев Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в результате удара уничтожено до 50 украинских военнослужащих. Удар был нанесен высокоточным оружием по месту временного размещения подразделений ВСУ. Операция была проведена в рамках продолжающейся специальной военной операции. Министерство также опубликовало видеозапись момента удара, подтверждающую факт поражения цели.
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