Минобороны РФ опубликовало видео удара «Искандером» по ВСУ

Минобороны РФ: удар по пункту ВСУ в Чугуеве нанесли ракетами «Искандер»
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В результате удара уничтожено до 50 украинских военнослужащих
В результате удара уничтожено до 50 украинских военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Чугуев Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате удара уничтожено до 50 украинских военнослужащих. Удар был нанесен высокоточным оружием по месту временного размещения подразделений ВСУ. Операция была проведена в рамках продолжающейся специальной военной операции. Министерство также опубликовало видеозапись момента удара, подтверждающую факт поражения цели.

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ВС РФ нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Чугуев Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате удара уничтожено до 50 украинских военнослужащих. Удар был нанесен высокоточным оружием по месту временного размещения подразделений ВСУ. Операция была проведена в рамках продолжающейся специальной военной операции. Министерство также опубликовало видеозапись момента удара, подтверждающую факт поражения цели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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