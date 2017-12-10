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10 декабря 2017
09 декабря 2017
07:28  10 декабря 2017 0

Дед Мороз оценил Крымский мост: «Это чудо»

Предновогодняя Москва. Иллюминация. Москва, дед мороз, новый год, вечерняя москва
Он увидел восемь участков моста и забрался на железнодорожную аркуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Строители, которые возводят мост через Керченский пролив, провели экскурсию для российского Деда Мороза. Ему показали процесс подготовки к укладке асфальта на проезжей части. Сам он также встретился с детьми, которые живут по два берега от объекта.

Часть маршрута Дед Мороз шел по готовым пролетам, остальную — по рабочим мостам и технологическим площадкам, передает «Русская планета» сообщение инфоцентра «Крымский мост».

«Крымский мост — это то чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах Керченского пролива», — цитирует Деда Мороза Nation news. Он увидел восемь участков моста, забрался на железнодорожную арку и остался под впечатлением от того, как слаженно работает команда на объекте.

Как писало «URA.RU» ранее, Крым и Тамань будут полностью соединены пролетными строениями в автомобильной части Крымского моста в декабре 2017 года. Укладка асфальта на его дорожной части строители началась в начале декабря.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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