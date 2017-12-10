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10 декабря 2017
15:59  10 декабря 2017 0

Экс-супруга Джигарханяна впервые вышла в свет после развода

Генеральная репетиция новой постановки оперы «Волшебная флейта». Екатеринбург, оперный театр
Цымбалюк-Романовская в день рождения отправилась в театр (архивное фото)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вышла в свет впервые после развода. Вместе со своей помощницей Элиной Мазур пианистка посетила театр «Геликон-опера».

Цымбалюк-Романовская посетила премьеру оперы Чайковского «Пиковая дама» в день своего 39-летия. Для посещения театра бывшая жена Джигарханяна выбрала нежно-розовое платье с перьями. Гости театра узнали Цымбалюк-Романовскую, подходили к ней, чтобы поддержать и сделать совместное фото на память, передают Дни.ру.

По словам самой пианистки, она на три с половиной часа забыла все свои переживания «далеко за пределами души». «В это вечер я еще раз поняла, что музыка способна исцелять даже самую раненную душу», — уточнила Цымбалюк-Романовская.

Ранее Мировой суд расторг брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. Адвокат артиста уточнил, что пианистка не возражала против развода, писали Nation News.

Валерия Романова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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