Экс-супруга Джигарханяна впервые вышла в свет после развода

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вышла в свет впервые после развода. Вместе со своей помощницей Элиной Мазур пианистка посетила театр «Геликон-опера».
Цымбалюк-Романовская посетила премьеру оперы Чайковского «Пиковая дама» в день своего 39-летия. Для посещения театра бывшая жена Джигарханяна выбрала нежно-розовое платье с перьями. Гости театра узнали Цымбалюк-Романовскую, подходили к ней, чтобы поддержать и сделать совместное фото на память, передают Дни.ру.
По словам самой пианистки, она на три с половиной часа забыла все свои переживания «далеко за пределами души». «В это вечер я еще раз поняла, что музыка способна исцелять даже самую раненную душу», — уточнила Цымбалюк-Романовская.
Ранее Мировой суд расторг брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. Адвокат артиста уточнил, что пианистка не возражала против развода, писали Nation News.