Угрозы главы Пентагона Пита Хегсета о введении дополнительных мер против России в случае продолжения конфликта на Украине являются бесполезными. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«США и союзники должны грозить Украине за нежелание останавливать конфликт, а указывать нам — это заведомо бесполезно», — передает слова Белика РИА Новости. Он добавил, что подобные заявления демонстрируют непонимание американской стороной реальной ситуации вокруг украинского кризиса. Белик подчеркнул, что угрозы в адрес России стали привычными и не оказывают влияния на принимаемые решения.
Парламентарий выразил мнение, что Вашингтону следовало бы оказывать давление на Киев за нежелание прекращать боевые действия, а не делать бессмысленные заявления в адрес Москвы. По его словам, складывается впечатление, что глава Пентагона не анализирует реальное положение дел на Украине, а просто озвучивает подготовленные для него тексты.
Белик также отметил, что российские вооруженные силы будут продолжать выполнение поставленных задач до тех пор, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции. Как заключил депутат, никакие угрозы со стороны США не способны повлиять на политическую волю России и ход проводимой операции.
