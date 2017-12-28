Уральские сенаторы отклонили закон, который «спасет тысячи животных»

08:42 28 декабря 2017 10

Владимир Бурматов — один из авторов законопроекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов раскритиковал членов Совета Федерации, проголосовавших против законопроекта о запрете контактной притравки охотничьих собак. Он считает, что они «не захотели положить конец грязному, кровавому и жестокому бизнесу». Бурматов опубликовал список, в котором оказались и фамилии тех, кто представляет уральские регионы.

Против законопроекта проголосовали 78 человек (45,9%), среди них — сенатор от Курганской области Сергей Лисовский, представитель ХМАО Юрий Важенин, сенатор от ЯНАО Александр Ермаков, а также сенатор и ямальский экс-губернатор Юрий Неелов.

Владимир Бурматов объяснил в Instagram, зачем показал фамилии сенаторов-противников документа. «Вопрос, который мне чаще всего задавали сегодня: кто конкретно голосовал ПРОТИВ нашего законопроекта о запрете притравки, кто конкретно своим решением продлил существование безобразных притравочных станций, на которых животным вырывают клыки и когти, морят голодом, сажают их на цепь, а потом — заживо скармливают собакам», — подчеркнул он.

По его словам, в ближайший месяц, пока будет работать согласительная комиссия, «еще несколько тысяч диких животных будет загрызено собаками, покалечено, умрет от голода и ран без ветеринарной помощи».

Отметим, поправки вводили запрет на контактные притравочные станции, где охотничьей собаке дают напасть на привязанную или раненую дичь. Однако в Совете Федерации сочли, что введение запрета на прямой контакт охотничьих собак с животными может навредить охотничьей отрасли.

Ранее «URA.RU» составило второй рейтинг эффективности депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, представляющих интересы регионов Большого Урала. По данным агентства, ямальские сенаторы Юрий Неелов и Александр Ермаков в основном работают на федеральном уровне, представитель Юрий Важенин не проявляет значимой активности. При этом Сергей Лисовский активно отстаивает интересы региона.