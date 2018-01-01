14:22 01 января 2018 0

Северная Корея может отправить своих спортсменов на Игры в Пхенчхан Фото: pixabay.com © URA.RU

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает возможным участие национальной сборной в Олимпийских играх? 2018 в Пхенчхане на территории Южной Кореи. Это заявление он сделал в ходе новогоднего обращения к жителям страны.

Ким Чен Ын отметил, что власти страны готовы предпринять все необходимые меры для участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх. сообщает телеканал 360 со ссылкой на агентство Kyodo. По словам северокорейского лидера, странам нужно налаживать контакты между собой для установления мира на Корейском полуострове. «Прежде всего необходимо ослабить острую военную напряженность между Севером и Югом, создать мирную обстановку на Корейском полуострове», — отметил Ким Чен Ын.

В свою очередь оргкомитет Олимпийских игр в Южной Корее поприветствовал решение КНДР. Отправку северокорейских спортсменов на Игры в Пхенчхан посчитали «проявлением олимпийского духа», сообщает RT.