«Песня половецких пленниц». Захарова жестко ответила директору ЦРУ

Заявление главы ЦРУ Майкла Помпео о «десятилетиях вмешательствах» России в американские выборы является ложью. Такой ответ дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приведя соответствующие доказательства.
«Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия начала это грязное дело?» — задалась вопросом Захарова на своей странице в Facebook. По ее мнению, лучшим доказательством ложности слов Помпео является тот факт, что ни разу за прошедшие десятилетия американцы не заявляли о попытке СССР или РФ вмешаться в выборную систему Штатов.
«Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда всё и началось — бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о „руке Кремля“ — одним словом, песня половецких пленниц», — сообщила она.