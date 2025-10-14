На нефтебазе в Черниговской области произошел пожар после серии взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Этой ночью Черниговской области на севере Украины было зафиксировано 84 взрыва
Этой ночью Черниговской области на севере Украины было зафиксировано 84 взрыва Фото:

В Нежинском районе Черниговской области произошел пожар на нефтебазе после серии взрывов в ночь на 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования «Север» ВСУ. По информации военных, в регионе прогремели 84 взрыва, после чего вспыхнул пожар.

«В Нежинском районе произошел пожар на нефтебазе. Всего зафиксировано 84 взрыва», — говорится в сообщении командования «Север». Оно опубликовано в  telegram-канале. В ведомстве добавили, что экстренные службы работают на месте происшествия.

В ночь на 14 октября по всей Черниговской области была объявлена воздушная тревога. Обстоятельства инцидента выясняются, информации о пострадавших пока нет.

Ранее, 20 сентября, в Бахмаче Черниговской области на Украине также произошел крупный пожар на нефтебазе, сопровождавшийся серией взрывов. По информации telegram-канала Shot, данный объект использовался для снабжения топливом подразделений ВСУ в Сумской области. Также сообщалось о повреждениях транспортной инфраструктуры в Чернигове.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нежинском районе Черниговской области произошел пожар на нефтебазе после серии взрывов в ночь на 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования «Север» ВСУ. По информации военных, в регионе прогремели 84 взрыва, после чего вспыхнул пожар. «В Нежинском районе произошел пожар на нефтебазе. Всего зафиксировано 84 взрыва», — говорится в сообщении командования «Север». Оно опубликовано в  telegram-канале. В ведомстве добавили, что экстренные службы работают на месте происшествия. В ночь на 14 октября по всей Черниговской области была объявлена воздушная тревога. Обстоятельства инцидента выясняются, информации о пострадавших пока нет. Ранее, 20 сентября, в Бахмаче Черниговской области на Украине также произошел крупный пожар на нефтебазе, сопровождавшийся серией взрывов. По информации telegram-канала Shot, данный объект использовался для снабжения топливом подразделений ВСУ в Сумской области. Также сообщалось о повреждениях транспортной инфраструктуры в Чернигове.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...