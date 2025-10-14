На нефтебазе в Черниговской области произошел пожар после серии взрывов

В Нежинском районе Черниговской области произошел пожар на нефтебазе после серии взрывов в ночь на 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования «Север» ВСУ. По информации военных, в регионе прогремели 84 взрыва, после чего вспыхнул пожар.
«В Нежинском районе произошел пожар на нефтебазе. Всего зафиксировано 84 взрыва», — говорится в сообщении командования «Север». Оно опубликовано в telegram-канале. В ведомстве добавили, что экстренные службы работают на месте происшествия.
В ночь на 14 октября по всей Черниговской области была объявлена воздушная тревога. Обстоятельства инцидента выясняются, информации о пострадавших пока нет.
Ранее, 20 сентября, в Бахмаче Черниговской области на Украине также произошел крупный пожар на нефтебазе, сопровождавшийся серией взрывов. По информации telegram-канала Shot, данный объект использовался для снабжения топливом подразделений ВСУ в Сумской области. Также сообщалось о повреждениях транспортной инфраструктуры в Чернигове.
