Российские войска разгромили склады с горючим для ВСУ

Спецоперация РФ на Украине

Российские войска за прошедшие сутки разгромили склады с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Также ударам подверглись ударам склады ракетно-артиллерийского вооружения и пункты временной дислокации ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Поражены склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения. Также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах», — сообщили в Минобороны России. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Также уничтожены объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры

