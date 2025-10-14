Лукашенко: «Томагавки» доведут ситуацию на Украине до ядерной войны

Трамп лучше всего осознает, к чему может привести передача «Томагавков», заявил Лукашенко
Трамп лучше всего осознает, к чему может привести передача «Томагавков», заявил Лукашенко

Передача Украине американских крылатых ракет «Томагавк» может поспособствовать началу ядерной войны. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на совещании.

«Никакие „Томагавки“ вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны», — заявил Лукашенко. Его слова приводит издание «Белта». Также президент считает, что президент США Дональд Трамп лучше всех это понимает из-за чего он не спешит отдавать ракеты и разрешать наносить удары вглубь РФ.

Ранее политические эксперты предполагали, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме Вашингтон может принять решение о передаче ракет «Томагавк» украинской стороне. Предположительно эта тема и станет ключевой на этих переговорах.

