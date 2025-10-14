Украина выпустила по России почти 200 беспилотников за сутки

Срочная новость
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 195 украинских беспилотников за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. В сводке военного ведомства также указано о значительных потерях в живой силе противника. На данный момент ВСУ потеряли 1560 военнослужащих. Также серьезной урон понесла танковая и артиллерийская техника Украины.
