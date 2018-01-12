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13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Москвы
19:59  12 января 2018 1

Жириновский потребовал от Грудинина объяснений по зарубежным счетам

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир, жест рукой, зига
Лидер ЛДПР раскритиковал своего конкурента по президентской гонкеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал от своего соперника по президентской гонке, «коммуниста» Павла Грудинина, объяснить, откуда у бизнесмена взялись счета в иностранных банках.

«У наших соперников обнаружены большие счета за границей. Так что придется, видимо, объяснения давать», — цитирует Жириновского телеканал «Рен ТВ». Жириновский уточнил, что у руководителя ЗАО «Совхоз имени Ленина» было обнаружено несколько счетов по всему миру, и это «уже другой вопрос».

Напомним, что 12 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Грудинина в качестве кандидата в президенты. В ходе заседания один из представителей ЦИК сообщил, что у кандидата от коммунистов имеются счета в австрийских банках. Бизнесмен пояснил, что уже прекратил сотрудничество с зарубежными банками, однако представил сведения об этом с опозданием.

Сергей Макеев
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