Жириновский потребовал от Грудинина объяснений по зарубежным счетам

19:59 12 января 2018 1

Лидер ЛДПР раскритиковал своего конкурента по президентской гонке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал от своего соперника по президентской гонке, «коммуниста» Павла Грудинина, объяснить, откуда у бизнесмена взялись счета в иностранных банках.

«У наших соперников обнаружены большие счета за границей. Так что придется, видимо, объяснения давать», — цитирует Жириновского телеканал «Рен ТВ». Жириновский уточнил, что у руководителя ЗАО «Совхоз имени Ленина» было обнаружено несколько счетов по всему миру, и это «уже другой вопрос».

Напомним, что 12 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Грудинина в качестве кандидата в президенты. В ходе заседания один из представителей ЦИК сообщил, что у кандидата от коммунистов имеются счета в австрийских банках. Бизнесмен пояснил, что уже прекратил сотрудничество с зарубежными банками, однако представил сведения об этом с опозданием.