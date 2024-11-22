Появилось видео, как ВС РФ сбрасывают авиабомбу ФАБ-1500 в Курской области

Опубликовано видео, на котором российские военные сбрасывают авиабомбу ФАБ-1500 весом полторы тонны на позиции ВСУ. Запись появилась в telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.
На кадрах хорошо видно, как при падении бомбы образуется мощный огненный шар, за которым поднимается густое облако дыма. Дата и место атаки не обозначены, а также отсутствует информация о последствиях и потерях с украинской стороны. На данный момент официальных комментариев по этому удару нет.
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