Появилось видео, как ВС РФ сбрасывают авиабомбу ФАБ-1500 в Курской области

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Позиции ВСУ в Курской области поражены авиабомбой ФАБ-1500
Позиции ВСУ в Курской области поражены авиабомбой ФАБ-1500 Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Опубликовано видео, на котором российские военные сбрасывают авиабомбу ФАБ-1500 весом полторы тонны на позиции ВСУ. Запись появилась в telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

На кадрах хорошо видно, как при падении бомбы образуется мощный огненный шар, за которым поднимается густое облако дыма. Дата и место атаки не обозначены, а также отсутствует информация о последствиях и потерях с украинской стороны. На данный момент официальных комментариев по этому удару нет.

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Опубликовано видео, на котором российские военные сбрасывают авиабомбу ФАБ-1500 весом полторы тонны на позиции ВСУ. Запись появилась в telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина. На кадрах хорошо видно, как при падении бомбы образуется мощный огненный шар, за которым поднимается густое облако дыма. Дата и место атаки не обозначены, а также отсутствует информация о последствиях и потерях с украинской стороны. На данный момент официальных комментариев по этому удару нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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