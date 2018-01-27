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27 января 2018
08:24  27 января 2018 5

«Что это за игра дьявола?» Геймеры пришли в бешенство от слишком сложной «ходилки». ВИДЕО

Открытая лицензия на 04.08.2015. Геймер., компьютер, компьютерная игра, gamer, геймер
Японская игра разозлила пользователей по всему мируФото: Kelly Hunter/Flickr

Геймеры по всему миру жалуются на уровень сложности японской игры Trap Adventure 2. С каждым новым уровнем игрок сталкивается с еще большими сложностями в управлении. Многие отмечают, что это игру попросту невозможно пройти.

Adventure 2 напоминает SuperMario, сообщает РИА «Новости». Герой перемещается по тоннелям и перепрыгивает через пропасти с крюками. Препятствия на пути игрока внезапно исчезают, переворачиваются и обрастают шипами в тот момент, когда на них ступает персонаж.

Видео с процессом упорного прохождения уровней игры выложил пользователь из Японии, уточняет информагентство Nation News. Ролик моментально стал «вирусным», набрав всего за четыре дня более 12 млн просмотров.

Интернет-пользователи раскритиковали повышенную сложность игры. «Я чувствую, как во мне закипает ярость, пока я смотрю на это, какой злой гений создал ее», — спрашивает Woxje. «Что это за игра дьявола?» — пишет Rodrigo Branco‏. «Эта игра тебя просто ненавидит», — отметил Robert Jonsson‏.

Феликс Сорокин
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