Геймеры по всему миру жалуются на уровень сложности японской игры Trap Adventure 2. С каждым новым уровнем игрок сталкивается с еще большими сложностями в управлении. Многие отмечают, что это игру попросту невозможно пройти.
Adventure 2 напоминает SuperMario, сообщает РИА «Новости». Герой перемещается по тоннелям и перепрыгивает через пропасти с крюками. Препятствия на пути игрока внезапно исчезают, переворачиваются и обрастают шипами в тот момент, когда на них ступает персонаж.
Видео с процессом упорного прохождения уровней игры выложил пользователь из Японии, уточняет информагентство Nation News. Ролик моментально стал «вирусным», набрав всего за четыре дня более 12 млн просмотров.
Интернет-пользователи раскритиковали повышенную сложность игры. «Я чувствую, как во мне закипает ярость, пока я смотрю на это, какой злой гений создал ее», — спрашивает Woxje. «Что это за игра дьявола?» — пишет Rodrigo Branco. «Эта игра тебя просто ненавидит», — отметил Robert Jonsson.