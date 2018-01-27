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28 января 2018
27 января 2018
22:42  27 января 2018 0

«Сборище идиотов». Звезда французского кино устала от демонизации России

Фанни Ардан: «Влияния боятся только те, кто уязвим»Фото: wikipedia.org

Французская актриса Фанни Ардан заявила, что устала от «демонизации России» на Западе. По ее мнению, СМИ пытаются упростить процессы, происходящие в международной политике.

«Меня это раздражает. Ненавижу, когда кого-то демонизируют, строя из себя ангелов, серафимов, рассказывая, как надо жить, представляя себя божественными созданиями. Каждый пытается жить по-своему. Я не люблю, когда критикуют, продвигая общие идеи», — заявила актриса в интервью RT. Мировая политика, на ее взгляд, куда сложнее, чем пытаются ее представить журналисты.

Скептически отнеслась Фанни Ардан и к ограничению деятельности представительства RT во Франции. «Влияния боятся только те, кто уязвим. Это значит, что у нашего общества есть недостатки. Сегодня, когда информация оказалась в более свободном доступе, каждый человек формирует собственное мнение, вместо того, чтобы слушать дикторов на ТВ. Люди думают куда быстрее, нежели это может показаться кому-то из политиков. Хватит думать, что народ — это сборище идиотов», — заметила она.

В России звезда французского кинематографа представляет новую режиссёрскую работу — драму «Диван Сталина» с Жераром Депардье в главной роли. Фанни Ардан приехала в Москву уже не в первый раз. Так, например, в 2003 году она посетила Международный Московский кинофестиваль. Тогда же состоялась встреча актрисы с президентом России Владимиром Путиным. На встрече с президентом РФ присутствовали также Стивен Сигал, Джина Лоллобриджида и Никита Михалков, напоминают Nation news.

Алексей Шумов
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