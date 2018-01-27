Французская актриса Фанни Ардан заявила, что устала от «демонизации России» на Западе. По ее мнению, СМИ пытаются упростить процессы, происходящие в международной политике.
«Меня это раздражает. Ненавижу, когда кого-то демонизируют, строя из себя ангелов, серафимов, рассказывая, как надо жить, представляя себя божественными созданиями. Каждый пытается жить по-своему. Я не люблю, когда критикуют, продвигая общие идеи», — заявила актриса в интервью RT. Мировая политика, на ее взгляд, куда сложнее, чем пытаются ее представить журналисты.
Скептически отнеслась Фанни Ардан и к ограничению деятельности представительства RT во Франции. «Влияния боятся только те, кто уязвим. Это значит, что у нашего общества есть недостатки. Сегодня, когда информация оказалась в более свободном доступе, каждый человек формирует собственное мнение, вместо того, чтобы слушать дикторов на ТВ. Люди думают куда быстрее, нежели это может показаться кому-то из политиков. Хватит думать, что народ — это сборище идиотов», — заметила она.
В России звезда французского кинематографа представляет новую режиссёрскую работу — драму «Диван Сталина» с Жераром Депардье в главной роли. Фанни Ардан приехала в Москву уже не в первый раз. Так, например, в 2003 году она посетила Международный Московский кинофестиваль. Тогда же состоялась встреча актрисы с президентом России Владимиром Путиным. На встрече с президентом РФ присутствовали также Стивен Сигал, Джина Лоллобриджида и Никита Михалков, напоминают Nation news.