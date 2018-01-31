12:40 31 января 2018 8

Бард Александр Новиков, по мнению пайщиков, в сговоре со следователем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге пайщики потребительского жилищно-строительного кооператива (ПЖСК) «Бухта Квинс» выйдут на пикет. Они потребуют прекратить заказное, по их мнению, уголовное дело против председателя ПЖСК Зили Булатовой. Об этом Булатова рассказала «URA.RU».

Акция протеста запланирована на 4 февраля на площади Обороны. «Требование — прекратить заказное уголовное дело, потому что это дело — удар по каждому пайщику», — пояснила нашему агентству Булатова. «Руки прочь от нашего председателя», — привела она пример одного из плакатов. Булатова также пояснила, что, по ее мнению, дело против нее заказал бард Александр Новиков, чтобы дискредитировать председателя ПЖСК. «Он хочет меня очернить, а я исключительно чистый человек», — подчеркнула она.

Уголовное дело Булатовой связано с противозаконной, по мнению правоохранителей, деятельностью председателя внутри кооператива. «В обход арестованного судебным приставом-исполнителем счета принимала от членов ПЖСК „Бухта Квинс“ денежные средства, выдавая приходные кассовые ордера, а также распоряжалась безналичными денежными средствами, поступающими от членов ПЖСК „Бухта Квинс“ на ее личный счет», — говорится в документах ФССП. О возбуждении дела стало известно на прошлой неделе, а в минувшие выходные пайщиков стали вызывать на опросы к приставу-дознавателю.

Расследование другого уголовного дела, связанного с мошенничеством в «Бухте Квинс», завершено. Обвиняемыми по этому делу проходят Александр Новиков, его компаньон, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, и работавшая на них Лариса Ассонова. Ближе к финалу расследования уголовного дела «Бухта Квинс» начала активно достраиваться. А неделю назад Новиков объявил о полной готовности объектов. Кроме того, шансонье заявлял, что строительству всеми силами мешала председатель ПЖСК Зиля Булатова, чьи действия «носили деструктивный и вредный для кооператива характер».