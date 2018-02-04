09:15 04 февраля 2018 7

Россияне уже заселяются в олимпийскую деревню Фото: pixabay.com © URA.RU

Саночники первыми из российских спортсменов заселились в олимпийскую деревню в Пхенчхане. Семён Павличенко показал условия проживания россиян на объекте, проведя видеоэкскурсию от первого лица.

Спортсмен продемонстрировал, как выглядят комнаты, где будут жить россияне во время проведения Олимпиады в Пхенчхане. Олимпиец также показал, как выглядят соседние здания, квартиры в которых, по его данным, стоят 220 тысяч долларов (около 12 млн рублей).

«Квартиры проданы с таким вот не очень хорошим ремонтом», — констатировал Павличенко. Пройдя на кухню своего жилья спортсмен отметил, что «здесь все тоже запечатано, чтобы мы не ушатали». При этом россиянин признался, что условия в олимпийской деревне нормальные и жаловаться на них не приходится.

Как ранее писал телеканал 360, в этом году олимпийцы получат рекордное количество презервативов на Играх в Пхенчане. Каждому атлету в среднем достанется по 37 контрацептивов.