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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:24  01 февраля 2018 0

Россия вернулась на первое место медального зачета Олимпиады 2014 года

Эстафета паралимпийского огня
Европейский суд вернул РФ две золотые медалиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сборная России вернулась на первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это стало возможным благодаря возвращению золотых медалей югорскому лыжнику Александру Легкову и скелетонисту Александру Третьякову. Решение принял спортивный арбитражный суд (CAS).

Таким образом, у России 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград. Сборная Норвегии занимает второе место, уступив России в количестве серебряных медалей (11-5-10, всего 26 медалей). Также CAS снял с 28 российских спортсменов пожизненный запрет на участие в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи. Среди реабилитированных спортсменов оказалось девять уральцев. Всего апелляции подали 39 атлетов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион мира по лыжам, югорчанин Сергей Устюгов, и его партнер по сборной Глеб Ретивых подадут иск в спортивный арбитражный суд (CAS) из-за недопуска к Олимпиаде в Пхенчане.

Семен Гринберг
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