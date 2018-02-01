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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:20  01 февраля 2018 2

Олимпиада рискует стать центром сексуальной революции. Спортсменам приготовили рекордное количество презервативов

Клипарт. Медицина., любовь, презерватив, противозачаточное, предохранение, безопасный секс
Контрацептивов стало больше на десять тысячФото: Александр Елизаров © URA.RU

Олимпийцы получат рекордное количество презервативов на Играх в Пхенчане. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post. На каждого спортсмена в среднем придется по 37 контрацептивов.

После открытия Олимпиады, которое пройдет 9 февраля, будет выдано 110 тысяч упаковок со средствами контрацепции. Это на 10 тысяч больше, чем было на Играх в Сочи (2014) или в Ванкувере (2010). Корзины с контрацептивами будут установлены в женских и мужских туалетах. Также кондомы будут доступны в главном зале для прессы и в медцентрах.

Производитель презервативов Convenience Co пожертвовал 100 000 презервативов, заявив, что сделал это для «успешного проведения зимних Олимпийских игр и предотвращения распространения ВИЧ». Отмечается, что многие из этих изделий не будут использованы, спортсмены заберут их домой в качестве сувениров. Всего в соревнованиях примут участие 2925 спортсменов. Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.

Ранее Олимпийский комитет России попросил МОК выслать оправданным российским спортсменам приглашения на Олимпиаду не позднее пятницы, 2 февраля. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на вице-президента ОКР Станислава Позднякова. Международный суд реабилитировал девятерых уральских олимпийцев. Пока не ясно, смогут ли они принять участие в Играх в Южной Корее.

Семен Гринберг
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