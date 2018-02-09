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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
03:44  09 февраля 2018 0

Составлен список самых знаменитых эротических сцен в истории кино

Кейт Уинслейт осталась в восторге от любовной сцены с Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник»ФОТО: Flickr, Scott Smith

Издание People составил список самых горячих эротических сцен в истории мирового кинематографа, а также привело отрывки из интервью с актерами, которые делились впечатлениями от этих съемок.

Первым в рейтинге оказался любовный эпизод из фильма Джеймса Кэмерона «Титаник», в которой принимали участие Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Еще в список вошли сцены из фильма «Привидение», «Красотка», «Девичник в Вегасе», «Валентинка», а также «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1», «Исчезнувшая» и «Бал монстров», сообщает «Газета.ru».

Помимо вышеперечисленных журнал внес в перечень лесбийскую сцену с Натали Портман и Милой Кунис в фильме «Черный лебедь» и кадры из «Игры престолов» с Эмилией Кларк и Китом Харингтоном.

Издание также привело отрывки из некоторых интервью с актрисами, которые поделились своими впечатлениями от участия в съемках. «Я обожаю, когда мы добираемся до неприличных сцен», — рассказала Эмилия Кларк об эпизоде Джона Сноу и Дейенерис. «Это было довольно красиво. Я помню, когда камера перестала снимать и он [Ди Каприо] встал и ушел, я лежала там и думала: „Как жаль, что это закончилось“», — поделилась воспоминаниями съемок с Леонардо Ди Каприо актриса Кейт Уинслейт.

Александр Черноскутов
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