Япония захотела отказаться от российского газа

11 декабря 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Япония планирует не возобновлять контракт с Россией на поставки СПГ по «Сахалин-2» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Япония планирует отказываться от поставок российского природного газа. Вскоре закончатся долгосрочные контракты Токио и Москвы по поставкам СПГ с оператором российского проекта «Сахалин-2» и, вероятно, японские покупатели не захотят их продлевать. Об этом сообщает Reuters. «Поддержание того же уровня поставок из России может оказаться сложной задачей [для Японии] из-за соглашения между членами G7 о снижении зависимости от российской энергии», — заявил журналистам представитель министерства промышленности Японии, добавив, что окончательное решение остается за покупателями. Помимо геополитического давления на Токио со стороны Запада, сама Япония также хочет перейти на более чистую энергию. Эти две причины могут заставить Японию полностью отказаться от российского СПГ. Еще в июне этого года Токио заметно снизил поставки сжиженного природного газа из РФ. На тот момент снижение поставок составляло 40,5%. Об этом сообщал минфин Японии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Япония планирует отказываться от поставок российского природного газа. Вскоре закончатся долгосрочные контракты Токио и Москвы по поставкам СПГ с оператором российского проекта «Сахалин-2» и, вероятно, японские покупатели не захотят их продлевать. Об этом сообщает Reuters. «Поддержание того же уровня поставок из России может оказаться сложной задачей [для Японии] из-за соглашения между членами G7 о снижении зависимости от российской энергии», — заявил журналистам представитель министерства промышленности Японии, добавив, что окончательное решение остается за покупателями. Помимо геополитического давления на Токио со стороны Запада, сама Япония также хочет перейти на более чистую энергию. Эти две причины могут заставить Японию полностью отказаться от российского СПГ. Еще в июне этого года Токио заметно снизил поставки сжиженного природного газа из РФ. На тот момент снижение поставок составляло 40,5%. Об этом сообщал минфин Японии.