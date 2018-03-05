09:02 05 марта 2018 3

Уральские казаки выступили защитниками культуры и исторической памяти Фото: Александр Кадников © URA.RU

Уральские казаки предложили «всем миром» эвакуировать из Польши 169 культурных и исторических памятников эпохи Российской империи и СССР, которые ожидает демонтаж. В петиции, адресованной правительствам России и Польши, а также РПЦ, представлен проект установки этих монументов в исторических и памятных местах России.

Принять культурное наследие готовы свердловские некомерческие организации хуторского казачьего общества «Горный щит», станичного казачьего общества «Режский», хуторского казачьего общества «святого пророка Божьего Илии», хуторского казачьего общества «Расточный». Средства на вывоз и прохождение таможенных процедур авторы петиции просят у российского правительства, а также намерены провести сбор пожертвований у казаков, в приходах РПЦ и среди представителей прочих конфессий.

«В отличие от того, что происходит на Украине, поляки действуют очень аккуратно. После демонтажа памятники проходят консервацию, их укрывают пленкой. Но в России никто даже не шевелится, чтобы вернуть наше историческое наследие на родину», — пояснил корреспонденту «URA.RU» атаман воссоздающегося Уральского казачьего войска Олег Сененко. Он считает, что «это очень плохо, потому что патриотизм — это не научить мальчишек держать оружие, а сохранить им память».

По словам Сененко, инициатива уже получила первые положительные отклики, в том числе в самой Польше. «У нас масса парков, площадей и других общественных мест, где можно установить эти монументы. В конце концов, на территории храмов — наверняка многие согласятся их принять», — уверен атаман.

Как уже сообщало «URA.RU», снос памятников в Польше проводится в рамках закона о «декоммунизации» и должен занять один год. Глава российского Минкульта Владимир Мединский пожелал его авторам и исполнителям «гореть в аду», а представители шести стран (Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, России и самой Польши) попросили приостановить процесс демонтажа.