21:28 24 декабря 2017 1

Мединский прокомментировал перезахоронения советских воинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры РФ Владимир Мединский в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» заявил, что польские власти принимают странные решения относительно сноса памятников советским солдатам. По его словам, если они продолжат заниматься «гробокопательством», то «им за это гореть в аду».

Глава Минкультуры отметил, что перевезти в Россию и перезахоронить останки 600 тысяч павших в ходе освобождения Польши от гитлеровцев воинов будет трудно. «Да мы так всю Польшу перекопаем. Понимаете, там, боюсь, и земли-то не останется, если мы всех их начнем вывозить. Мы будем заниматься гробокопательством? Ну все равно, тогда они будут заниматься этим гробокопательством. Ну — им за это гореть в аду. Не нам», — приводит слова Мединского РБК.

Ранее министр культуры поссорился с эстрадным певцом Иосифом Кобзоном. Как сообщало «URA.RU», Мединский назвал абсурдными предложения артиста. В том числе из-за этого Кобзон и вышел из экспертного совета Минкульта.