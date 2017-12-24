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25 декабря 2017
24 декабря 2017
21:28  24 декабря 2017 1

Мединский пожелал «гореть в аду» разрушителям советских памятников в Польше

Интервью с министром культуры РФ Мединским В.Р. Москва, мединский владимир
Мединский прокомментировал перезахоронения советских воиновФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры РФ Владимир Мединский в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» заявил, что польские власти принимают странные решения относительно сноса памятников советским солдатам. По его словам, если они продолжат заниматься «гробокопательством», то «им за это гореть в аду».

Глава Минкультуры отметил, что перевезти в Россию и перезахоронить останки 600 тысяч павших в ходе освобождения Польши от гитлеровцев воинов будет трудно. «Да мы так всю Польшу перекопаем. Понимаете, там, боюсь, и земли-то не останется, если мы всех их начнем вывозить. Мы будем заниматься гробокопательством? Ну все равно, тогда они будут заниматься этим гробокопательством. Ну — им за это гореть в аду. Не нам», — приводит слова Мединского РБК.

Ранее министр культуры поссорился с эстрадным певцом Иосифом Кобзоном. Как сообщало «URA.RU», Мединский назвал абсурдными предложения артиста. В том числе из-за этого Кобзон и вышел из экспертного совета Минкульта.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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