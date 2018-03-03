МИД РФ возмутила «циничная расправа» над советским памятником в Польше

В МИД РФ отреагировали на незаконный снос властями Польши памятника благодарности Красной Армии. Монумент в городе Лидзбарк-Варминьский демонтировали по решению депутатов горсовета 20 февраля.
По мнению российского ведомства, польские власти «продолжают демонстрировать историческое беспамятство, цинично расправляясь с советским мемориальным наследием в Польше», говорится в сообщении на сайте МИД РФ. «Борьба с памятниками тем, кто спасал польскую землю и народ от тотального истребления и кто уже никогда не сможет постоять за себя, лицемерна и кощунственна», — гласит заявление.
В финале обращения министерство потребовало от Варшавы «неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей в военно-мемориальной сфере», указав на неоднократные протесты России и международного сообщества.
Как писало «URA.RU», ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что польские власти принимают странные решения относительно сноса памятников советским солдатам. По его словам, если они продолжат заниматься «гробокопательством», то «им за это гореть в аду».