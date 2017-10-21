В Польше вступил в силу закон о сносе памятников советским солдатам

Страна откажется от коммунистического прошлого
В Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, согласно которым разрешается снос памятников советским воинам. На выполнение закона отведен ровно один год.
Инициировал поправки Институт национальной памяти Польши, специалисты которого заявили, что в стране расположены 230 пропагандирующих коммунизм монументов, пишет «Лента.ру». Поправки не касаются памятников, расположенных на кладбищах и в местах захоронений воинов, а также памятников архитектуры и объектов, которые демонстрируются в культурных или научных целях.
На протяжении последних нескольких лет в Польше вандалы атаковали несколько советских мемориалов, в числе которых — десятки захоронений солдат Красной армии.