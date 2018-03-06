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06 марта 2018
03:41  06 марта 2018 1

Россияне готовы на год отказаться от секса ради Интернета

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, ноутбук, интернет, сеть, яндекс, поисковая система, социальная сеть, поиск
Обычно в Сети жители России ищут информацию, общаются в соцсетях и совершают покупкиФото: Анна Майорова © URA.RU

Консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) провела опрос среди россиян и выяснила, что более 40% респондентов готовы ради Интернета на год отказаться от алкоголя, а 8% — от секса.

Для того, чтобы сохранить возможность выходить в Сеть, немалое число граждан России готовы пожертвовать сладостями (32%), кофе (27%), спортом и фитнесом (24%), личным автомобилем (20%), а также общением с друзьями (3%). И лишь 19% респондентов не собираются жертвовать ничем ради Интернета, сообщает Life.

В компании также отметили, что 92% жителей России пользуются Всемирной паутиной ежедневно, а 83% проводят в Интернете от двух до восьми и более часов в день. В основном россияне ищут интересующую их информацию (91%), общаются в социальных сетях (73%), а также совершают покупки (68%).

Александр Черноскутов
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