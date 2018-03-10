Иркутские дальнобойщики потеряли на трассе 90 кг взрывчатки

06:36 10 марта 2018 2

Поиском тротила занимается полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Иркутской области из перевозившего тротил грузовика пропало пять ящиков с взрывчаткой. По предварительным данным, во время движения у большегруза открылась дверь кузова и ящики на протяжении нескольких часов вываливались на трассу, пока это не заметили случайные автомобилисты.

Инцидент произошел 7 марта на зимней трассе Усть-Кут — Ленск. По данным портала «Усть-Кут 24», тротил везли на Верхнечонское нефтяное месторождение. большую часть удалось найти на дороге, однако пять ящиков [около 90 килограммов] вернуть пока не удалось.

По мнению полиции, взрывчатку могли подобрать проезжавшие мимо дальнобойщики, которых надеются вычислить по системе ГЛОНАСС. Несколько позже выяснилось, что перевозкой тротила занималась не имеющая на это лицензию и специального транспорта компания «Геотек».

По данным СМИ, это не первый случай пропажи взрывчатки в этом районе. В прошлый раз потерянный груз так и не нашли.