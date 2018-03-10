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10 марта 2018
09 марта 2018
06:36  10 марта 2018 2

Иркутские дальнобойщики потеряли на трассе 90 кг взрывчатки

Тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования. Выборы президента РФ 2018. Челябинск, минирование, антитеррор, терроризм, взрывчатка, тротиловая шашка, заминировано
Поиском тротила занимается полицияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Иркутской области из перевозившего тротил грузовика пропало пять ящиков с взрывчаткой. По предварительным данным, во время движения у большегруза открылась дверь кузова и ящики на протяжении нескольких часов вываливались на трассу, пока это не заметили случайные автомобилисты.

Инцидент произошел 7 марта на зимней трассе Усть-Кут — Ленск. По данным портала «Усть-Кут 24», тротил везли на Верхнечонское нефтяное месторождение. большую часть удалось найти на дороге, однако пять ящиков [около 90 килограммов] вернуть пока не удалось.

По мнению полиции, взрывчатку могли подобрать проезжавшие мимо дальнобойщики, которых надеются вычислить по системе ГЛОНАСС. Несколько позже выяснилось, что перевозкой тротила занималась не имеющая на это лицензию и специального транспорта компания «Геотек».

По данным СМИ, это не первый случай пропажи взрывчатки в этом районе. В прошлый раз потерянный груз так и не нашли.

Сергей Демин
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