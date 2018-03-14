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14 марта 2018
13 марта 2018
05:27  14 марта 2018 0

Пушков ответил «Нафтогазу» на слова о надежности транзита газа через Украину

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков переложил вину на «Нафтогаз» за разрыв контрактов с «Газпромом»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков в очередной раз прокомментировал ситуацию вокруг расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом». Украинская компания сама себя наказала, доведя отношения с российским поставщиком до таких решений.

«„Нафтогаз“ теперь пытается доказать „надежность и безопасность“ транзита газа через Украину. Но поздно пить боржоми. Раньше надо было думать и доказывать, не доводя отношения с поставщиком до крайней точки. Сами себя наказали», — написал Пушков в Twiter.

Ранее, как напоминает РИА «Новости», глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская сторона ждет доказательств выгода транзита газа через Украину. По мнению «Нафтогаза», компания уже доказала способность обеспечить поставку в самых сложных условиях.

В феврале Стокгольмский арбитраж присудил «Газпрому» выплатить украинской компании более 4,6 миллиарда долларов за недопоставку транзитного газа. Алексей Миллер, как напоминает RT, заявил, что Россия не намерена за свой счет решать экономические проблемы Украины и принял решение расторгнуть существующие компании.

Сергей Демин
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