Киркоров предложил изучать песни Пугачевой в школах

Киркоров рассказал об исполнителях, на творчестве которых вырос
Народный артист РФ Филипп Киркоров предложил включить в школьную программу по музыке песни Аллы Пугачевой. А также Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи и Льва Лещенко, назвав их творчество высоким искусством и национальным достоянием. 

«Я бы включил песни Аллы Пугачевой — потому что это высокое искусство, эпоха, целая жизнь. Также Валерия Леонтьева — это те артисты, на которых я учился, кто вдохновлял меня стать артистом. Также я бы добавил песни Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Льва Лещенко. Это наши классики, наши корни», — заявил Киркоров в интервью ТАСС. 

Киркоров подчеркнул, что творчество этих артистов отличается глубиной и искренностью, отражая любовь к Родине и человеческие ценности. Он особо выделил песни Кобзона, которые «никто не споет так же честно», и Магомаева, чьи произведения о любви к земле и дому остаются непревзойденными. По словам артиста, эти исполнители сформировали его как музыканта и представляют «настоящее» искусство, которое должно быть частью школьной программы.

