Российских военнослужащих отучат от «Кока-колы» и «Сникерсов»

02:23 28 марта 2018 0

Шоколадный батончик Snickers является самым популярным десертом среди российских военных ФОТО: Pixabay, Hans

Сеть «Военторг» в ближайшее время намерена исключить из рациона российских военных шоколадный батончик Snickers и газированный напиток Coca-Cola. Об этом рассказал директор военно-торгового предприятия Владимир Павлов.

«Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток — это кока-кола, а самый любимый батончик — это „Сникерс“. Это наша задача. Пока на кока-колу не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать», — приводит слова Павлова «Федеральное агентство новостей».

Глава предприятия подчеркнул, что в настоящий момент «Военторг» активно разрабатывает собственную сеть торговых аппаратов в российских войсках. Отмечается, что уже установлено около тысячи автоматов по всей стране, пишет ФБА «Экономика сегодня».