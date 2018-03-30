{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 71,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 марта 2018
13:17  30 марта 2018 6

«Нафтогаз» назвал «Газпром» «котиками» и пожаловался на долгую зиму

Разное, клипарт. Екатеринбург, газпром
«Нафтогаза» нашел ласковое прозвище для «Газпрома»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинская госкомпания «Нафтогаз» пожаловалась на долгую зиму, однако заявила, что запасов газа в ее хранилище хватит, даже если снег останется лежать до лета. Также представители организации указали на то, что российскому «Газпрому» придется соблюдать решение Стокгольмского арбитража.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и „надо посмотреть“, но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности», — приводит сообщение «Нафтогаза» в Twitter «Утро.ру».

Судебное разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» началось в 2014 году. Российская компания хотела добиться выплаты украинской стороной штрафов в размере 37 млрд долларов за недобор топлива и другие нарушенные обязательства. В ответ «Нафтогаз» подал встречный иск, в котором потребовал изменения цен на топливо и возмещения переплат за предыдущие сделки.

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» около 4,6 млрд долларов за недопоставку газа. Председатель правления российской компании Алексей Миллер сообщил, что Россия не собирается за свой счет решать экономические проблемы Украины, и принял решение расторгнуть действующие договоры. «Газпром» заявил, что будет оспаривать решение арбитража, в связи с чем подал аппеляцию, писало РАПСИ.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров