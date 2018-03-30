«Нафтогаз» назвал «Газпром» «котиками» и пожаловался на долгую зиму

13:17 30 марта 2018 6

«Нафтогаза» нашел ласковое прозвище для «Газпрома» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинская госкомпания «Нафтогаз» пожаловалась на долгую зиму, однако заявила, что запасов газа в ее хранилище хватит, даже если снег останется лежать до лета. Также представители организации указали на то, что российскому «Газпрому» придется соблюдать решение Стокгольмского арбитража.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и „надо посмотреть“, но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности», — приводит сообщение «Нафтогаза» в Twitter «Утро.ру».

Судебное разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» началось в 2014 году. Российская компания хотела добиться выплаты украинской стороной штрафов в размере 37 млрд долларов за недобор топлива и другие нарушенные обязательства. В ответ «Нафтогаз» подал встречный иск, в котором потребовал изменения цен на топливо и возмещения переплат за предыдущие сделки.

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» около 4,6 млрд долларов за недопоставку газа. Председатель правления российской компании Алексей Миллер сообщил, что Россия не собирается за свой счет решать экономические проблемы Украины, и принял решение расторгнуть действующие договоры. «Газпром» заявил, что будет оспаривать решение арбитража, в связи с чем подал аппеляцию, писало РАПСИ.