21:59 03 мая 2018 0

В то утро совещание закончилось раньше обычного Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр в Пресненском суде Москвы рассказала о том, как на нее напал невменяемый Борис Гриц. Она вспомнила, что в то утро у нее был эфир, а затем совещание, которое закончилось гораздо раньше обычного.

После совещания сотрудница «Эха» вернулась на рабочее место. «Я сидела боком, смотрела в телефон, и вдруг меня схватили за шею, я подумала сначала, что меня кто-то так хотел поприветствовать, но потом мою голову развернули, и я получила удар чем-то тонким и острым, типа резака, потом меня полоснули по шее», — приводит ее слова РИА «Новости».

«У меня с двух сторон из шеи текла кровь. Потом мне врачи сказали, что у меня была пробита гортань», — продолжила жертва Грица. На вопрос прокурора о том, видела ли она, чем был нанесен удар, Фельгенгауэр ответила: «Нет, не видела. Я почувствовала, как мне перерезают горло», — цитирует ее «Коммерсант».

На заседании присутствовал и сам Гриц, но он не стал обращаться к пострадавшей. Ранее сообщалось, что его признали невменяемым. Как сообщает RT со ссылкой на Следственный комитет, нападавшего могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую клинику. В следующий раз — 10 мая — суд допросит последнего свидетеля обвинения. Показания даст охранник, которому Гриц брызнул в лицо газовым баллончиком.