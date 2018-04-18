{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,55
Динамика за 2 недели
Евро 76,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 апреля 2018
18 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:48  18 апреля 2018 1

Напавший на ведущую «Эха Москвы» признал вину и выступил с заявлением в суде. «У нее богатая сексуальная фантазия»

Московские радиоведущие «Эха Москвы» в гостях екатеринбургского филиала радиостанции. Екатеринбург, плющев александр, фельгенгауэр татьяна
Суд начал рассматривать дело о нападении на Татьяну ФельгенгауэрФото: Александр Мамаев © URA.RU

В среду, 18 апреля, Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело о вооруженном нападении на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Обвиняемый Борис Гриц на судебном процессе объяснил, что подтолкнуло его к преступлению, и какие цели он преследовал, когда ворвался в редакцию с ножом.

Так, Гриц, как пишет RT, заявил, что лишь частично признает свою вину, объяснив это нежеланием убивать журналистку. «Умысла убийства не было, я хотел ранить Татьяну Шадрину (Фельгенгауэр)», — пояснил он.

Также обвиняемый извинился перед матерью радиоведущей, которая находилась в зале суда. Потерпевшей же на заседании не было.

Говоря о мотивах преступления, Гриц заявил, что его поступок никак не был связан с радиостанцией. «К „Эху Москвы“ эта история не имеет никакого отношения. Просто у Татьяны богатая сексуальная фантазия, у нее есть молодой человек который не может удовлетворить эти фантазии. У нас с ней есть телепатическая связь, я пытался остановить Татьяну телепатически, она действовала очень жестоко, проявляла равнодушие к моим страданиям», — приводит телеканал 360 слова обвиняемого, который также отметил, что незадолго до нападения пытался связаться в Facebook и с самой жертвой, и с ее отчимом, и с главным редактором Алексеем Венедиктовым.

После допроса всех сторон суд перенес заседание на 3 мая.

23 октября 2017 года, напомним, гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ранил ножом в горло Татьяну Фельгенгауэр. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров