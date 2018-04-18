23:48 18 апреля 2018 1

Суд начал рассматривать дело о нападении на Татьяну Фельгенгауэр Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В среду, 18 апреля, Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело о вооруженном нападении на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Обвиняемый Борис Гриц на судебном процессе объяснил, что подтолкнуло его к преступлению, и какие цели он преследовал, когда ворвался в редакцию с ножом.

Так, Гриц, как пишет RT, заявил, что лишь частично признает свою вину, объяснив это нежеланием убивать журналистку. «Умысла убийства не было, я хотел ранить Татьяну Шадрину (Фельгенгауэр)», — пояснил он.

Также обвиняемый извинился перед матерью радиоведущей, которая находилась в зале суда. Потерпевшей же на заседании не было.

Говоря о мотивах преступления, Гриц заявил, что его поступок никак не был связан с радиостанцией. «К „Эху Москвы“ эта история не имеет никакого отношения. Просто у Татьяны богатая сексуальная фантазия, у нее есть молодой человек который не может удовлетворить эти фантазии. У нас с ней есть телепатическая связь, я пытался остановить Татьяну телепатически, она действовала очень жестоко, проявляла равнодушие к моим страданиям», — приводит телеканал 360 слова обвиняемого, который также отметил, что незадолго до нападения пытался связаться в Facebook и с самой жертвой, и с ее отчимом, и с главным редактором Алексеем Венедиктовым.

После допроса всех сторон суд перенес заседание на 3 мая.

23 октября 2017 года, напомним, гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ранил ножом в горло Татьяну Фельгенгауэр. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована.