Путин: российский орел ни от кого не отворачивался. Видео

Путин заявил, что Россия ни от кого не отворачивалась
Восточный экономический форум — 2025

Россия и ее «орел» не отвернулись ни от одной страны мира. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

«Мы что, разве от кого-то отвернулись что ли? Нет, мы ни от кого не отворачивались», — подчеркнул российский лидер. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство ведет онлайн-трансляцию заседания.

Кроме того, Путин отметил, что двуглавый орел, который изображен на государственном гербе, олицетворяет не только устремления страны на запад и восток, но также и на юг. Об этом глава государства сообщил также на ВЭФ-2025.

