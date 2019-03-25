Сын Дубровского готов пойти на выборы губернатора против Текслера

Альбина Золотухина © Служба новостей «URA.RU» 25 марта 2019 в 18:18 Размер текста - 17 +

Александр Дубровский (в центре) готов идти на выборы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019 Бизнесмен Александр Дубровский, сын бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, готов принять участие в выборах главы региона как самовыдвиженец. Об этом Дубровский-младший написал на своей странице во «ВКонтакте». «Если изменения закона по выборам согласуют, то я пойду как кандидат», — написал Александр Дубровский. Речь, видимо, идет об областном законе о выборах губернатора. 27 марта на заседании законодательного собрания региона будут рассмотрены в первом чтении изменения в закон, позволяющие выдвигаться самовыдвиженцам. Если поправки примут, то для того, чтобы стать независимым кандидатом, надо будет собрать около 13,2 тыс. подписей избирателей. Кроме того, придется пройти через «муниципальный фильтр» — представить в облизбирком от 266 до 279 подписей депутатов муниципального уровня в трех четвертях всех территорий области. Сразу после отставки с поста губернатора Дубровский-младший написал на своей странице: «Наступило время, которое покажет истинное лицо людей, окружающих тебя». Источники «URA.RU» сообщают, что этот аккаунт подлинный. Бизнес Дубровского-младшего ранее стал одним из главных раздражителей челябинских элит. Его фирмы выигрывали тендеры и срывали сроки сдачи объектов. Компании Александра Дубровского признавались победителями торгов, которые затем отменялись надзорными ведомствами. Борис Дубровский ушел в отставку 19 марта. На пост врио губернатора был назначен Алексей Текслер, ранее занимавший должность первого замминистра энергетики РФ. После отставки отца Дубровский-младший оставил уже две записи СКРИН: страница Александра Дубровского «ВКонтакте»