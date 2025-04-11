Бывший челябинский прокурор, отработав в ЛНР, перебрался ближе к Москве

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Алексей Вахрушев назначен зампрокурора Орловской области
Алексей Вахрушев назначен зампрокурора Орловской области Фото:
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Бывший прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Вахрушев, после полутора лет службы в Луганской Народной Республике (ЛНР), перебрался ближе к Москве — в Орловскую область. Там он занял пост заместителя прокурора региона, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность заместителя прокурора Орловской области», — говорится на сайте прокуратуры Орловской области. Приказ был подписан 9 апреля.

Вахрушев работает в органах прокуратуры с 2005 года. Начинал службу с должности помощника прокурора Снежинска. Продвигаясь по карьерной лестнице, поработал в должности зампрокурора Верхнего Уфалея и Каслей. Также успел поруководить прокуратурой Озерска, затем перебрался в областной центр.

В ноябре 2022 года Вахрушева отправили в ЛНР. Там он на протяжении полутора лет занимал пост зампрокурора Республики.

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Бывший прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Вахрушев, после полутора лет службы в Луганской Народной Республике (ЛНР), перебрался ближе к Москве — в Орловскую область. Там он занял пост заместителя прокурора региона, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность заместителя прокурора Орловской области», — говорится на сайте прокуратуры Орловской области. Приказ был подписан 9 апреля. Вахрушев работает в органах прокуратуры с 2005 года. Начинал службу с должности помощника прокурора Снежинска. Продвигаясь по карьерной лестнице, поработал в должности зампрокурора Верхнего Уфалея и Каслей. Также успел поруководить прокуратурой Озерска, затем перебрался в областной центр. В ноябре 2022 года Вахрушева отправили в ЛНР. Там он на протяжении полутора лет занимал пост зампрокурора Республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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