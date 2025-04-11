Бывший челябинский прокурор, отработав в ЛНР, перебрался ближе к Москве

Бывший прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Вахрушев, после полутора лет службы в Луганской Народной Республике (ЛНР), перебрался ближе к Москве — в Орловскую область. Там он занял пост заместителя прокурора региона, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность заместителя прокурора Орловской области», — говорится на сайте прокуратуры Орловской области. Приказ был подписан 9 апреля.
Вахрушев работает в органах прокуратуры с 2005 года. Начинал службу с должности помощника прокурора Снежинска. Продвигаясь по карьерной лестнице, поработал в должности зампрокурора Верхнего Уфалея и Каслей. Также успел поруководить прокуратурой Озерска, затем перебрался в областной центр.
В ноябре 2022 года Вахрушева отправили в ЛНР. Там он на протяжении полутора лет занимал пост зампрокурора Республики.
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