Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии

Великобритания созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в Ливии. Лондон обеспокоен готовящимся наступлением антиправительственных войск на Триполи.
«Совет Безопасности ООН соберётся за закрытыми дверями в пятницу, чтобы обсудить ситуацию в Ливии», — сообщает RT. Встреча Совбеза понадобилась, чтобы срочно принять меры по вооруженным столкновениям, которые происходят в африканской стране. Ситуацию обострило то, что командующий национальной армией Ливии маршал Халифа Хафтар отдал своим войскам приказ наступать на Триполи, который сейчас удерживают правительственные силы.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Хафтар с 2016 года регулярно посещает Москву. Маршал имеет президентские амбиции и надеется добиться поддержки Кремля.