Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 11:15
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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон
Англию взволновала ситуация в Северной АфрикеФото: Pixabay

Великобритания созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в Ливии. Лондон обеспокоен готовящимся наступлением антиправительственных войск на Триполи.

«Совет Безопасности ООН соберётся за закрытыми дверями в пятницу, чтобы обсудить ситуацию в Ливии», — сообщает RT. Встреча Совбеза понадобилась, чтобы срочно принять меры по вооруженным столкновениям, которые происходят в африканской стране. Ситуацию обострило то, что командующий национальной армией Ливии маршал Халифа Хафтар отдал своим войскам приказ наступать на Триполи, который сейчас удерживают правительственные силы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Хафтар с 2016 года регулярно посещает Москву. Маршал имеет президентские амбиции и надеется добиться поддержки Кремля.

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