В Ижевске покупательницы подрались в очереди у кассы магазина. Видеозапись инцидента появилась в интернете.
Две женщины поссорились из-за места в очереди, сообщает РЕН ТВ. Одна из посетительниц магазина хотела поставить свою корзину с продуктами ближе к продавцу, а вторая отказывалась ей уступать. В результате одна из покупательниц швырнула корзину другой на пол. После этого между женщинами завязалась потасовка. Конфликт закончился, когда покупательниц начала разнимать пожилая женщина. В это же время к одной из участниц потасовки подбежал маленький мальчик.