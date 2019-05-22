В Ижевске покупательницы подрались в очереди у кассы. ВИДЕО

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 15:31
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, кассы, очередь
Причиной ссоры стало место в очередиФото: Анна Майорова © URA.RU

В Ижевске покупательницы подрались в очереди у кассы магазина. Видеозапись инцидента появилась в интернете.

Две женщины поссорились из-за места в очереди, сообщает РЕН ТВ. Одна из посетительниц магазина хотела поставить свою корзину с продуктами ближе к продавцу, а вторая отказывалась ей уступать. В результате одна из покупательниц швырнула корзину другой на пол. После этого между женщинами завязалась потасовка. Конфликт закончился, когда покупательниц начала разнимать пожилая женщина. В это же время к одной из участниц потасовки подбежал маленький мальчик.

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